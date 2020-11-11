Perişanyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tüm Karabağ'ı kaybedeceğini anlayınca anlaşmaya yanaştı. Ateşkese imza attı. Paşinyan'ın bu kararı üzerine protestocular sokaklara çıktı. Parlamento binasını bastı.

Azerbaycan'da ise bayram havası vardı. Sokaklara ve meydanlara akan vatandaşlar, zaferi kutladı. Şarkılar ve marşlar eşliğindeki kutlamalarda, "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları atıldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Azerbaycan ve Ermenistan, şu anda kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus Barış Güçleri konuşlandırılacak. Ayrıca Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.