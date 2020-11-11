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    • 11.11.2020 Gazete
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    Perişanyan

    , tüm Karabağ’ı kaybedeceğini anlayınca anlaşmaya yanaştı. imza attı. Paşinyan’ın bu kararı üzerine protestocular sokaklara çıktı. Parlamento binasını bastı.

    Perişanyan

    , tüm Karabağ'ı kaybedeceğini anlayınca anlaşmaya yanaştı. imza attı. Paşinyan'ın bu kararı üzerine protestocular sokaklara çıktı. Parlamento binasını bastı.

    Azerbaycan'da ise bayram havası vardı. Sokaklara ve meydanlara akan vatandaşlar, zaferi kutladı. Şarkılar ve marşlar eşliğindeki kutlamalarda, "Karabağ 'ındır" sloganları atıldı.

    ANLAŞMANIN DETAYLARI
    Azerbaycan ve Ermenistan, şu anda kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus Barış Güçleri konuşlandırılacak. Ayrıca Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

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