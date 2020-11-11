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    • 11.11.2020 Gazete
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    Ünlü kadın televizyoncu gördüklerine inanamadı! Öteki kadın kocası çıktı

    Birçok kitabı olan ünlü kadın televizyoncu A.B, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B’nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015’te dünyaya gelen çocuğu annesine, ‘Bu eve sen yokken bir kadın geliyor’ dedi. A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı.

    Öteki kadın kocası çıktı

    Birçok kitabı olan ünlü kadın televizyoncu A.B, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'te dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı.

    A.B, kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B. tarafından giyildiğini tespit etti. Son dakika görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

    SUÇ DUYURUSU


    Talihsiz A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B. ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz', 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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