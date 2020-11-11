Ünlü kadın televizyoncu gördüklerine inanamadı! Öteki kadın kocası çıktı

Birçok kitabı olan ünlü kadın televizyoncu A.B, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'te dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı.