Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler

ÇERÇEVE



Yine masasına koymak ve kişiselleştirmek isteyenler için çerçeve hediyesi alınabilir. Böylece sevdiği kişilerin resmini koyarak sürekli yanında bulundurmuş olur.

ÇİÇEK



Klasikleşmiş hediyelerden biridir ve mutlu etmeyeceği kimse yoktur. Bir buket çiçek ile bu özel günü kutlayabilirsiniz



KUPA

Ders aralarında çayını kahvesini keyifle içmesi için kupa alabilirsiniz. Kişiselleştirerek alacağınız kupa daha çok mutlu edecektir.



