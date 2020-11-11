Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Hem mağazalardan hem de internetten araştırılan hediye önerilerini sizler için derledik. Bir insanın yetişmesinde büyük katkısı olan eğitmenleri bu özel günde hediye vererek mutlu etmek isteyenler haberimizde yer alan kadın öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirlerine göz atabilir.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Bı yıl Salı gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
MASA SETİ
Kalemlik, notluk, zımba makas gibi masa seti malzemelerini hediye olarak tercih edebilirsiniz. Okulundaki sınıfında kullanabileceği masa seti ürünlerini isterseniz kişisel olarak da tasarlatabilir daha özel hissetmesini sağlayabilirsiniz.
ÇERÇEVE
Yine masasına koymak ve kişiselleştirmek isteyenler için çerçeve hediyesi alınabilir. Böylece sevdiği kişilerin resmini koyarak sürekli yanında bulundurmuş olur.
ÇİÇEK
Klasikleşmiş hediyelerden biridir ve mutlu etmeyeceği kimse yoktur. Bir buket çiçek ile bu özel günü kutlayabilirsiniz
KUPA
Ders aralarında çayını kahvesini keyifle içmesi için kupa alabilirsiniz. Kişiselleştirerek alacağınız kupa daha çok mutlu edecektir.
KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK DİĞER HEDİYELER
Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta
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"Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
Ali Osman ATAK