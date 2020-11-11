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    • 11.11.2020 13:19
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    Kasım ayının başlamasıyla birlikte 24 Kasım gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere hediye ettiği 24 Kasım her yıl kutlanıyor ve öğrenciler hediyeler alarak öğretmenlerini mutlu etmek istiyor. Peki Öğretmenler Günü için hangi hediyeler alınabilir, işte önerilerimiz…

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler

    Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Hem mağazalardan hem de internetten araştırılan hediye önerilerini sizler için derledik. Bir insanın yetişmesinde büyük katkısı olan eğitmenleri bu özel günde hediye vererek mutlu etmek isteyenler haberimizde yer alan kadın öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirlerine göz atabilir.

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Bı yıl Salı gününe denk geliyor.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    MASA SETİ

    Kalemlik, notluk, zımba makas gibi masa seti malzemelerini hediye olarak tercih edebilirsiniz. Okulundaki sınıfında kullanabileceği masa seti ürünlerini isterseniz kişisel olarak da tasarlatabilir daha özel hissetmesini sağlayabilirsiniz.

    ÇERÇEVE

    Yine masasına koymak ve kişiselleştirmek isteyenler için çerçeve hediyesi alınabilir. Böylece sevdiği kişilerin resmini koyarak sürekli yanında bulundurmuş olur.

    ÇİÇEK

    Klasikleşmiş hediyelerden biridir ve mutlu etmeyeceği kimse yoktur. Bir buket çiçek ile bu özel günü kutlayabilirsiniz


    KUPA

    Ders aralarında çayını kahvesini keyifle içmesi için kupa alabilirsiniz. Kişiselleştirerek alacağınız kupa daha çok mutlu edecektir.

    KADIN ÖĞRETMENE ALINABİLECEK DİĞER HEDİYELER

    Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

    İstiridye içinde gerçek inci kolye

    En güzel çiçeklerden bir buket

    Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

    "Risk almayalım hediye alalım diyenlere": Parfüm

    Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

    "Öğretmenim hasta olmasın" diyenlere: Bere

    SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

    Sevgisinin sonu yok,

    Kalbinin şefkati çok,

    Gönlü büyük, gözü tok,

    Sevgili öğretmenim.

    Bilgisi ışık saçar,

    Sözleri gönül açar,

    Ruhum sevinçen uçar,

    Sevgili öğretmenim.

    Bekliyoruz yolunu,

    Sardık sağla solunu,

    Uzat bize kolunu

    Sevgili öğretmenim.

    Toplandık dizi, dizi,

    Sev, okşa hepimizi,

    Sensin okutan bizi,

    Sevgili öğretmenim.

    Doğru yol gösterirsin,

    Okutur, eğitirsin,

    Bize bilgi verirsin,

    Sevgili öğretmenim.

    Seni candan severiz,

    Saygı duyar överiz,

    Ellerinden öperiz,

    Sevgili öğretmenim!..

    Ali Osman ATAK
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