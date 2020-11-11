Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2020 12:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2020 13:00
    ABONE OL

    açıkladı: ile işbirliği yapılacak

    Son dakika haberi... , ile Karabağ konusunda topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

    Kremlin duyurdu: Türkiye ile işbirliği yapılacak

    , ile Karabağ konusunda topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva da, " giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

    KONTROL MERKEZİ OLUŞTURULACAK

    Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,"Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

    "ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

    Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıkladı: Türkiye ile işbirliği yapılacak