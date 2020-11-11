Ara tatilde seminer var mı? Ara tatilde öğretmen seminerleri online mı olacak?

Yönetmeliğe göre; Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB'in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapıyor. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyuruluyor.

Bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil için öğretmen seminerlerinin nasıl olacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.