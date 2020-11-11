Ceylin Akçalı kimdir? Ayda bebekle dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı kaç yaşında, nereli?

Ceylin Akçalı kimdir? Yine tepki çeken bir TikTok videosu daha gündeme oturdu. TikTok isimli uygulamada paylaşılan videolar sık sık tepkilere neden oluyor. Bu sefer de depremde 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan Ayda bebek ve vefat eden annesiyle dalga geçen video izleyenleri şok etti. Ceylin Akçalı isimli bir genç kızın çektiği video izleyenleri şok etti. Peki, Ceylin Akçalı kimdir, kaç yaşında, nereli?