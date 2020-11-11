Ceylin Akçalı kimdir? Ayda bebekle dalga geçen TikTokçu Ceylin Akçalı kaç yaşında, nereli?

Ceylin Akçalı kimdir? Yine tepki çeken bir TikTok videosu daha gündeme oturdu. TikTok isimli uygulamada paylaşılan videolar sık sık tepkilere neden oluyor. Bu sefer de depremde 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan Ayda bebek ve vefat eden annesiyle dalga geçen video izleyenleri şok etti. Ceylin Akçalı isimli bir genç kızın çektiği video izleyenleri şok etti. Peki, Ceylin Akçalı kimdir, kaç yaşında, nereli?
CEYLİN AKÇALI KİMDİR?
Ceylin Akçalı isimli bir TikTok kullanıcısı, çektiği videoda kendisini İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebeğin yerine koydu.
Tiktok ve YouTube fenomeni Ceylin Akçalı, 1995 yılında Lüleburgaz'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. CeyliA ismi ile YouTube'da da videolar çeken Ceyin Akçalı'nın binlerce takipçisi bulunuyor.
Lise öğreniminden sonra ODTÜ Kimyayı kazanmış ancak iki yıl sonunda bu bölümden sıkılarak bırakmış ve tekrar LYS sınavlarına girerek Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazanmış ve halen İç Mimarlık eğitimine devam etmektedir.
2014 Perfect Models Of Turkey yarışmasına katılarak finalist olmayı başararak Türkiye'de ilk 13 model arasına girmiştir.