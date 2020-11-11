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    • 11.11.2020 19:04
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    'den ne yalanlama: Ne ilçe başkanlarımız ’ya çağırılmıştır...

    Hürriyet'in tuhaf haberine cevap geldi. İstanbul İl Başkanlığı; ’nde yer alan "" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Sabah
    AK Parti'den Hürriyet gazetesine yalanlama

    Açıklamada, "Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur.. Ne ilçe başkanlarımız Ankara'ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır" denildi.

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    İŞTE O AÇIKLAMA

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

    "11 Kasım 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yer alan 'AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi' başlıklı haberde, İstanbul ilçe başkanlarının tamamının bugün, yani 11 Kasım Çarşamba günü, Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'in MYK öncesinde İl Başkanımız Bayram Şenocak'la konuyla alakalı bir görüşme yaptığı da yer almıştır.

    "TAMAMEN YALANA, DEDİKODUYA VE KASITLI DEZENFORMASYONA DAYALI HABER.."

    Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur.. Ne ilçe başkanlarımız Ankara'ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır.

    "BASIN AHLAKI ADINA SON DERECE TALİHSİZ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ…"

    Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır.

    Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."
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    Haberler Güncel AK Parti'den Hürriyet gazetesine yalanlama: Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır...