Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur.. Ne ilçe başkanlarımız Ankara'ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır.

"BASIN AHLAKI ADINA SON DERECE TALİHSİZ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ…"

Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır.

Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."