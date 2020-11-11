Üniversitelere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?

ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil bulunuyor. Dolayısıyla bu tatil ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak. Üniversitelere ara tatil hakkı bulunmuyor.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin hayatına son 2 yıldır Şubat tatili ve yaz tatili dışında 'Ara Tatil' kavramı da girdi. Kasım ve Nisan aylarında öğrenciler 1'er haftalık ara tatillerre giriyorlar. Bu tarihlerde öğretmenler seminerler için okullarda bulunuyorlar.

Yönetmeliğe göre; Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB'in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapıyor. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyuruluyor.