Üniversitelere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil tarihini duyurdu. 16 -23 Kasım tarihleri arasında okullar tatil olacak ve öğrenciler okula gitmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl da ara tatilin olacağını duyurdu. Üniversite öğrencileri ve öğretmenler de ara tatil hakkının olup olmadığını merak ediyor.
ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil bulunuyor. Dolayısıyla bu tatil ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak. Üniversitelere ara tatil hakkı bulunmuyor.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin hayatına son 2 yıldır Şubat tatili ve yaz tatili dışında 'Ara Tatil' kavramı da girdi. Kasım ve Nisan aylarında öğrenciler 1'er haftalık ara tatillerre giriyorlar. Bu tarihlerde öğretmenler seminerler için okullarda bulunuyorlar.
Yönetmeliğe göre; Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, MEB'in hazırladığı program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yapıyor. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyuruluyor.
Bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil için öğretmen seminerlerinin nasıl olacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.
Öğretmenler online olarak seminerleri alabilecek ve okula gitmesine gerek kalmayacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatili için açıklamada bulundu. Selçuk ," Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum." ifadelerine yer verdi.