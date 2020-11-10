Valilik açıkladı! Artık yürürken maskeyi indirip sigara içmek yasak

Bursa Valiliği, yürürken maskeyi indirip sigara içilmesini yasakladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek maksadıyla ilimizde belirli cadde ve alanlarda ve pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? SİGARA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

Koronavirüs salgını sürecinde salgının yayılımını durdurabilme amacıyla uygulanan kısıtlamalardan olan sokakta sigara içme yasağı kararı gelen son dakika açıklaması ile Gaziantep ilimizde de uygulamaya geçen kısıtlamalar arasında yerini aldı. Gelen bu açıklama ile beraber vatandaşlar diğer hangi illerde bu yasağın olduğunu merak ediyor…

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.

Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Bursa, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.