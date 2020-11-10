2020 yılının bitmesine az bir zaman kaldı. Kalan bir buçuk ay içerisinde uzman erbaş alımı yapılıp yapılmayacağı duyuruları takip edenler tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirli tarihler aralığında yapılan duyurularla sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Peki, uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2020 yılında uzman çavuş alımı var mı? İşte merak edilenler

UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."