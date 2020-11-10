DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih yerleştirme açıklandı mı? 2020 DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. İlk yerleştirme döneminde istediği bölüme giremeyen kişiler şimdi ek tercih sonuçlarıyla yerleşmek istiyor. Ek tercih işlemleri 11 Kasım gece yarısına kadar sürecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç açıklanma tarihine ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı. Ancak sonuçların Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2020- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.
2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
2020-DGS Ek Yerleştirmede, 2020-DGS Kılavuzu, 2020-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir. Adaylar, 2020-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.