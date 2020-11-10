DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih yerleştirme açıklandı mı?

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2020- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.