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    • 10.11.2020 17:22
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    11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası nedir?

    kampanyası nedir? 11 Kasım nasıl yapılır? Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Geleceğe Nefes fidan dikimi etkinliği gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene başlatılan kampanya yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da kampanyaya katılımlar devam ediyor. Peki, ? Geleceğe Nefes kampanyası nedir? İşte bağış kampanyası hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası nedir?

    Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında binlerce fidan dikilecek ve geleceğimizin teminatı olan ormanlarımıza katkı sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan bağışı için geri sayım başladı. Peki, Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır?

    GELECEĞE NEFES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.

    Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.

    Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.

    Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;

    "Sayın...............

    5 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!

    Ağaçlandırma bölgeniz:

    "Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"

    Katılım belgenizi #gelecegenefes etiketiyle paylaşarak sevdiklerinizi de fidan sahiplenmeye davet edebilirsiniz.."

    GELECEĞE NEFES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
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