Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası nedir?

Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır? 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında binlerce fidan dikilecek ve geleceğimizin teminatı olan ormanlarımıza katkı sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan bağışı için geri sayım başladı. Peki, Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır?

GELECEĞE NEFES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Başvuruları, resmi internet sayfası olan https://gelecegenefes.com/ adresinden yapılıyor. Sayfada bulunan "fidan sahiplen" ve "fidan bağışı" sekmelerine tıklanması halinde ilgili ekran açılıyor.