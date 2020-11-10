Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



6,7,10 ve 11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; 6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

Konu ile ilgili detaylar şu şekilde;

OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.