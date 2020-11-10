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    • 10.11.2020 Gazete
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    Türk askerini davet ederim

    su, Karabağ’ın kalbi olan Şuşa şehrini işgalden kurtardı. Bu zafer dün yapılan ’nde coşkuyla kutlandı. Aliyev, Şuşa ile birlikte 13 köyün daha özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. ’den gerekirse yardım isteyebileceğini de vurguladı: Yıllar önce Türkiye ile dışarıdan müdahale olması durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık.

    TÜRK ASKERINI davet ederim

    su, Karabağ'ın kalbi olan Şuşa şehrini işgalden kurtardı. Bu zafer dün yapılan 'nde coşkuyla kutlandı. Aliyev, Şuşa ile birlikte 13 köyün daha özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. 'den gerekirse yardım isteyebileceğini de vurguladı: Yıllar önce Türkiye ile dışarıdan müdahale olması durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık.

    ŞUŞA BAYRAMI
    'ın incisi Şuşa'yı 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan'da bayram var. Vatandaşlar, Türk ve Azeri bayraklarıyla sokaklara taştı

    RUS HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ
    'da 'ya ait bir helikopter, füze ile düşürüldü. Olayda 2 kişi öldü. Azerbaycan, "Yanlışlıkla vurduk. Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız" dedi.

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