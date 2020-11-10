DAĞLIK KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEKLER

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için 27 Eylül'den itibaren başlattığı harekatta başarıya ulaştı. Ermenistan, Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.