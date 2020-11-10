İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs ne kadar ve nasıl alınır?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru dönemi sona erdi. İBB Genç Üniversiteli sayfasında yapılan açıklamada burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağına işaret edilmişti. Ancak İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı.

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.