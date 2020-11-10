İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs ne kadar ve nasıl alınır?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu İBB bursunun sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında hangi öğrencilerin burs almaya hak kazandığı belli olacak. Toplamda 30 bin üniversite öğrencisine burs verilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru dönemi sona erdi. İBB Genç Üniversiteli sayfasında yapılan açıklamada burs sonuçlarının Kasım ayı içerisinde sonuçlanacağına işaret edilmişti. Ancak İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı.
İBB BURSU NE KADAR?
İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 30 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.
Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu almak için öğrencilerden istenen şartlar ise...
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar