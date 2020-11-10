İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.
"MADDENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ"
Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.
Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.