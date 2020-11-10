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    • 10.11.2020 16:24
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    'in Malmö kentinde camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildi

    Avrupa'da düşmanlığı hızla yayılırken bunun son örneği 'te yaşandı. Gelen son dakika haberine göre İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezi'ne bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildi. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

    AA
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    Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

    "MADDENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLAYAMAYIZ"
    Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.

    Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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