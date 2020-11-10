Bugün 10 Kasım'a özel türküleriyle izleyicilere huzur yaşatan Melihat Gülses gündem konusu oldu ve hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Güzel sesiyle adeta dinleyenleri mest eden Klasik Türk müziği Melihat Gülses kimdir? Melihat Gülses kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
MELİHAT GÜLSES KİMDİR?
Melihat Gülses 1958 doğumludur.1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.
Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik'e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna'ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.
2012'de Pertevniyal Lisesi'nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü'nün sahibi olmuştur.
Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.
Konya Akşehir'de dünyaya gelen Melihat Gülses'in eşi İstanbul Radyosu Tanbur sanatçısı Necip Gülses'tir. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu vardır.