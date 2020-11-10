İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. 10-11 Kasım İstanbul kapatılacak yollar nelerdir? İstanbul'da köprüler kapatılacak mı? Formula 1 tanıtım çekimleri nedeniyle F1 araçları İstanbul sokaklarda turluyor. Çekimler nedeniyle de alınan izinler gereğince bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Peki, 10-11 Kasım İstanbul trafiğe kapatılacak yollar hangileri?
İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR!
10 Kasım Salı günü ise, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.
Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne yönlendirilecek.
Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
11 Kasım Çarşamba günü 13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.
Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.