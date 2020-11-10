Bir ilden daha yasak haberi! Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara yasağı…

Sigara içme yasağı olan iller hangileri? Sokakta sigara yasağı hangi illerde var? Koronavirüs önlemleri için Valiliklerden peş peşe kararlar geliyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri gerekli gördüğünde yeni yasaklar uygulayabiliyor. Bir ilden daha sigara içme yasağı kararı geldi. Yasak kapsamında vatandaşların sokakta yürürken sigara içmesi yasaklandı. Peki, sigara içme yasağı olan iller hangileri?
BURSA
Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
GAZİANTEP
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı bildirildi.
Açıklamada, "İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, İnönü Caddesi, Karataş 400. Cadde, Demokrasi Bulvarı ve Üniversite Bulvarı ile Şehitkamil ilçesine bağlı Maaşkuyu Caddesi, Korutürk Caddesi, Şoför Ali Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı ve Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda maske kullanımını ihlal ederek ya da maskeyi aşağı indirerek yeme-içme ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Ayrıca, iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerinde masa ve sandalye koyarak veya ayakta maskelerini aşağı indirerek sigara içmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.
Karara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılacağı belirtildi.
BALIKESİR
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında 06.11.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda yaşlı ve gençler ile sigara tiryakilerini ilgilendiren kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürürken sigara içemeyecek, 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14'ten sonra pazar yerlerine giremedikleri gibi toplu ulaşım araçlarına binişleri kısıtlanacak.
KARAR ALINAN DİĞER İLLER!
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.