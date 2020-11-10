LGS örnek sorular! 2021 LGS sözel sayısal örnek sorular çalışma kitapçığı yayınlandı mı?

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.

Sözel bölümde soru sayıları

Türkçe: 20 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

Sayısal Bölüm soru sayıları

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam 40 soru (80 dakika süre)