Mega alarm! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Covid-19 dünyada ve ülkemizde artışa geçti. Tehlikenin adresi ise büyükşehirlerdi. İstanbul'daki vaka artışı dikkat çekti. Duyarsız vatandaşların kurallara uymaması ise duruma tuz biber ekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka artışı durmazsa salgın kontrolden çıkar" dedi. Yeni tedbirler getirildi. Dün, kademeli mesainin başladığı kentin her bir köşesinde polis ekipleri denetimdeydi. Maske takmayan, sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesti.

2 BİN 576 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 2 bin 576 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 85 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 47 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 867'ye yükseldi.

DÜNYA HASTA

Covid-19 dünyayı esir aldı. Hasta sayısı 50 milyonu, can kaybı ise 1 milyon 262 bin 147'yi aştı! Virüsün merkez üssü ise yine Avrupa'ydı. Kıtada, 12.5 milyon hastadan 305 bini hayata tutunamadı. Salgında ağır kayıplar veren İtalya'da artan vakalar nedeniyle bir kez daha hastaneler yetersiz kaldı.

YAZIKLAR OLSUN

Diyarbakır'da cuma günü genç bir kız, okuldan dönen N.Ş.'nin yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam etti. Talihsiz çocuk durumu ailesine bildirdi. Aile, COVİD-19 şiphesi nedeniyle karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi

AŞIRI SEVINDIK

ABD'lİ Prizer ve Alman BioNTech'in COVİD-19'a karşı geliştirdiği aşıdan güzel haber geldi. Aşı yüzde 90 başarı gösterdi. BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının 2021'de ülkemizde kullanılacağını söyledi.