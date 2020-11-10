Karabağ alındı mı? Ermenistan teslim mi oldu? Azerbaycan Ermenistan son durum!

Karabağ alındı mı? Ermenistan teslim mi oldu? Azerbaycan Ermenistan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlatılan harekatta mutlu sona ulaşıldı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmıştı. Ermenistan ise teslim olduğunu duyurdu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu.