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    • 10.11.2020 15:53
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    merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

    merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. yapılan açıklamaya göre, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla kentte elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

    3 ilde suç örgütü operasyonu! 11 gözaltı

    merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla kentte elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

    H.Ç'yi gözaltına alan ve soruşturmayı derinleştiren ekipler, ve 'de de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

    11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçirildi.

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