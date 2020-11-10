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    Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar'dan, 'e Karabağ zaferinden dolayı tebrik ziyareti

    'den 'a tebrik ziyareti gerçekleştirildi. , Başkanı ve ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'i ziyaret edip, Karabağ zaferini tebrik etti.

    AA
    Aliyev'e tebrik ziyareti

    Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret edip, Karabağ zaferini tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Türkiye heyeti, Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

    Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.
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    Haberler Güncel Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar'dan, İlham Aliyev'e Karabağ zaferinden dolayı tebrik ziyareti