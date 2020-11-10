Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret edip, Karabağ zaferini tebrik etti.