CHP yandaşı Sözcü, Halk TV'nin manipülatif ve yalan haberleriyle bilinen sunucusu Özlem Gürses ve firari Can Dündar bu kez de 'Hakan Atilla' üzerinden manipülasyon ve yalana imza attı.
AYNI MERKEZİN YALANLARI
Her meselede aynı merkezden yönetilen yalanlara imza atan isimler FETÖ'nün kurduğu 'Halkbank kumpası' sebebiyle ABD'de tutuklu kalan ve daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Atilla üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı.
Twitter üzerinden Atilla'nın istifa ettiği yalanını ortaya atan isimler Biden'ın ABD başkanı seçilmesine de gönderme yaptı.
HEP AYNI İSİMLER HEP AYNI METOT!
'Biden' iması ile ABD'de görülen FETÖ'nün kurduğu 'Halkbank kumpası' davasına gönderme yapılan yalana Halk TV sunucusu Özlem Gürses firari Can Dündar, Sözde gazeteci Gökhan Özbek, twitter trolü 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi Mesut Aykın ve BirGün Gazetesi yazarı Erk Acarer de ortak oldu.
SÖZCÜ YALANI HABERLEŞTİRDİ
Twitter'da yayılan yalanı CHP yandaşı Sözcü Gazetesi: "İddia" diyerek haberleştirdi.
EKONOMİYİ HEDEF ALIP YATIRIMCIYI YANILTTILAR
Atilla üzerinden Türk ekonomisini hedef alan ve Borsa yatırımcısını yanıltan paylaşıma anında yalanlama geldi.
BORSA İSTANBUL'DAN YALANLAMA
Söz konusu iddialar Borsa İstanbul tarafından yalanlandı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız.
YALANCILAR CEZA ALACAK MI?
SPK kanununda "Sermaye piyasası hakkında yalan haber yapan ve yayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezası verilir" maddesi yer alırken "Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti" yalanını yayan bu isimlerin ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.