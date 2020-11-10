BORSA İSTANBUL'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddialar Borsa İstanbul tarafından yalanlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız.

YALANCILAR CEZA ALACAK MI?

SPK kanununda "Sermaye piyasası hakkında yalan haber yapan ve yayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezası verilir" maddesi yer alırken "Borsa İstanbul Genel Müdürü istifa etti" yalanını yayan bu isimlerin ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.