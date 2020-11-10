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    • 10.11.2020 13:11
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    Başkan Erdoğan'dan Karabağ zaferi sonrası Aliyev'e tebrik

    Son dakika haberine göre Başkan , Dağlık Karabağ'da 'a karşı elde edilen zafer sonrası lideri Aliyev'i tebrik etti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Karabağ zaferi sonrası Aliyev'e tebrik

    Başkan , Cumhurbaşkanı 'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi.

    Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

    Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

    Liderler, dost ve kardeş ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

    Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

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