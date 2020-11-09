Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 85 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 867 oldu.
"EN ETKİLİ SİLAHIMIZ..."
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" ifadelerine yer verdi.
8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU