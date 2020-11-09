Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de görevini sürdürecek. Gemi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürütüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; Gemide, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli CRPA (anti-jam) küresel konumlanma sistemi (KKS) anten çözümü kısa süre önce devreye alındı. Konumlandırma sistemlerine yönelik karıştırma tehditlerinin önüne "anti-jamming GNSS" ile geçiliyor. GNSS sistemi, mini/mikro İHA gibi küçük boyutlu platformları ve silah sistemlerini karıştırmaya ve aldatmaya dayanıklı hale getiriyor. GPS, glonass, galileo, beidou bantlarında faaliyet gösteren sistem, 4'lü CRPA anteni ve dahili GNSS alıcısı ile birlikte 100 gram ağırlığı ve 7x7x2 cm boyutları ile dünyadaki benzerlerinin çok önünde yer alıyor.