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    • 09.11.2020 18:33
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    SON DAKİKA: Ankara'da koronavirüs kararı! Mesai saatlerine yeni düzenleme...

    Son dakika haberi... , "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.

    Ankara'da mesai saatlerine düzenleme

    Son dakika haberi... , "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.

    Ankara'da salgın önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da koronavirüs kararı! Mesai saatlerine yeni düzenleme...