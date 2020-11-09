İSG sınav soruları cevapları yayınlandı mı? İSG sınav soruları ne zaman açıklanacak?

İSG sınav soruları ne zaman açıklanacak? 2020 İSG sınav soruları cevapları yayınlandı mı? İSG sınavı 7 Kasım tarihinde tamamlandı ve sınav soruları cevapları merak edilmeye başlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Kasım sabahı tamamlandı. Peki, İSG sınav soruları cevapları yayınlandı mı?
İSG SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Sınav soru cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevaplar yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)
ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvu