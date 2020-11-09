Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
2021 LGS'nin Tarihi Belli Oldu📝— MEB (@tcmeb) November 9, 2020
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/jixKQ8hfxC