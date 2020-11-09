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    • 09.11.2020 14:39
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    Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! 6 Haziran günü yapılacak

    Son dakika haberi... , kapsamındaki 6 Haziran günü yapılacağı duyuruldu.

    LGS sınav tarihi belli oldu!

    Milli Eğitim Bakanlığı (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki 6 Haziran günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.

    Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak