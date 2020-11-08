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    • 08.11.2020 21:52
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    'da sahte kimlikle yakalanan firarisi paketlendi!

    'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 'nın kurucu ortaklarından , paketlenerek hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'a getirildi.

    FETÖ firarisi Ankara'da paketlendi!

    'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 'nın kurucu ortaklarından , paketlenerek hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'a getirildi.

    Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kamil Yavuz Malkatan'nın, örgütün " mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti

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    Haberler Güncel Ankara'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan paketlendi!