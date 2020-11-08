Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş uyarı: Bu şekilde bulaştığı tetlik kazandı dikkat edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığını belirterek, maskeyi kuralına göre takmanın, koronavirüsten ve mevsimsel gripten koruduğunu ifade etti. Koca Koronavirüsün bulaşma şekillerinden en yaygın olanının artık bilimsel olarak netlik kazandığını ve bu konudaki en büyük yardımcımızın yine maske olacağını belirtti. İşte Koca'nın son dakika uyarıları;