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    • 09.11.2020 16:53
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    Dikkat! 'da 'da bu yollar kapalı olacak

    Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle 'da düzenlenecek programlar kapsamında Valilik, kent genelinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

    Dikkat! 10 Kasım'da bu yollar kapalı olacak

    Valiliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle düzenlenen anma programları kapsamında, yarın başkentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

    , Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Salı günü düzenlenecek anma törenlerine ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentte saat 06.30'dan itibaren; Kazım Karabekir Caddesi, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

    Açıklamada ayrıca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.

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    Haberler Güncel Dikkat! Ankara'da 10 Kasım'da bu yollar kapalı olacak