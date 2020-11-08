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    • 08.11.2020 18:15
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    ? Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden ?

    Arama motorları üzerinden ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıkça araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle önce babasını şimdi ise yoğun bakımda tedavi gören annesini kaybeden acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Bu haberle birlikte ünlü sunucunun hayatına dair bilgiler de sorgulananlar arasında yer aldı. Peki koronavirüsten anne ve babasını kaybeden ?

    takvim.com.tr
    İkbal Gürpınar kimdir? Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar kaç yaşında?

    Başarılı sunucu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı tedavisi hala devam ederken 2 ay önce kaybettiği babasından sonra şimdi de annesini kaybetti. Acı haberi oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabında paylaştı. Annesinin ise yoğun bakımdan çıkarak normal serviste tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Peki İkbal Gürpınar kimdir? Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…

    İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

    İkbal Gürpınar 1969 Yılında Kırıkkale'de doğdu.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

    Şu an çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. Yüzük Taşı, Mutluluk Yolu ve ardından Kimse Yok Mu isimli programlarını sundu. Yaşadıklarını, izlenimi ve deneyimlerini 3 kitapta topladı,insanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı ve en önemlisi çocuklarımız sevgi ile büyüsünler diye de masallar yazdı. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenildi.

    Albümleri :

    Sen gittin gideli

    Kitapları :

    İkbal'den Masallar
    İkbal Gürpınar'la Ramazan sofrası
    Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
    Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
    Benim Hâlâ Umudum Var
    İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
    İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
    İkbal'le Küçük Mutluluklar
    İçimden Geldiği Gibi
    Günaydın Gece

    İkbal Gürpınar'ın Hazırlayıp Sunduğu Programlar:

    TRT GAP'ta Kadınlar Yarışıyor
    TRT1'de Politika Kulvarı
    TRT'de 25.saat
    TRT GAP'ta Bu Sabah
    TRT1'de Nane Limon Kabuğu
    TGRT'de Ramazan programları
    TGRT'de Vekiller Yarışıyor
    STV'de Yüzük Taşı
    KANAL7'de Küçük Mutluluklar
    KANAL7'de İkballe Hayatı Paylaşmak
    KANAL7'de İkbal'le Diyar Diyar
    KANAL7'de Kimse Yok Mu?
    KANAL7'de Hayatın İçinden
    Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair"
    TRT'de Gün Başlıyor
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    Haberler Güncel İkbal Gürpınar kimdir? Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar kaç yaşında?