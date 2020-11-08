Başarılı sunucu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı tedavisi hala devam ederken 2 ay önce kaybettiği babasından sonra şimdi de annesini kaybetti. Acı haberi oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabında paylaştı. Annesinin ise yoğun bakımdan çıkarak normal serviste tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Peki İkbal Gürpınar kimdir? Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…
İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?
İkbal Gürpınar 1969 Yılında Kırıkkale'de doğdu.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.
Şu an çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. Yüzük Taşı, Mutluluk Yolu ve ardından Kimse Yok Mu isimli programlarını sundu. Yaşadıklarını, izlenimi ve deneyimlerini 3 kitapta topladı,insanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı ve en önemlisi çocuklarımız sevgi ile büyüsünler diye de masallar yazdı. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenildi.
Albümleri :
Sen gittin gideli
Kitapları :
İkbal'den Masallar
İkbal Gürpınar'la Ramazan sofrası
Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
Benim Hâlâ Umudum Var
İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
İkbal'le Küçük Mutluluklar
İçimden Geldiği Gibi
Günaydın Gece
İkbal Gürpınar'ın Hazırlayıp Sunduğu Programlar:
TRT GAP'ta Kadınlar Yarışıyor
TRT1'de Politika Kulvarı
TRT'de 25.saat
TRT GAP'ta Bu Sabah
TRT1'de Nane Limon Kabuğu
TGRT'de Ramazan programları
TGRT'de Vekiller Yarışıyor
STV'de Yüzük Taşı
KANAL7'de Küçük Mutluluklar
KANAL7'de İkballe Hayatı Paylaşmak
KANAL7'de İkbal'le Diyar Diyar
KANAL7'de Kimse Yok Mu?
KANAL7'de Hayatın İçinden
Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair"
TRT'de Gün Başlıyor