Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 8 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın. " ifadelerine yer verildi.