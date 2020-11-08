Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2020 19:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 19:32
    ABONE OL

    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... 8 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın. " ifadelerine yer verildi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 8 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın. " ifadelerine yer verildi.

    7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU