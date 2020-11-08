Devletin milletle el ele vererek mağduriyetleri giderecek güçte olduğunu vurgulayan İsmet Büyükataman, "Bununla birlikte cenaze evinden siyasi menfaat ummaya kalkmaya çalışanlara maalesef bu depremde de hep birlikte şahit olduk, bu anları utançla izledik. Deprem enkazları arasında dolanıp her cümlesine 'CHPli belediyelerimiz' ile başlayan bir zihniyetle mücadele etmek, depremin acılarıyla mücadele etmekle eş değerdedir. Yine CHP Genel Sekreteri başta olmak üzere bazı CHP'lilerin vatandaşlar arasında ayrım yapıldığına ve kamu binalarının yıkıldığına dair toplumu ayrışmaya, kin ve nefrete sevk edecek açıklamalarını bu kapsamda lanetliyorum. Hükumetimizin, tüm belediyelerimizin ve milletimizin, 'bu acıyı nasıl sararız' diyerek tek yürek olması gereken anlarda dahi partileri konuşuyor olmanın utancı, muhataplarına ömür boyunca yetecektir." şeklinde konuştu.