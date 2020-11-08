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    • 08.11.2020 07:47
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    SON DAKİKA: trafiğe kapatıldı

    Bu yıl 42'nci kez düzenlenecek olan nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Köprüden geçiş yapan metrobüsler de 08.00'den itibaren Anadolu-Avrupa arasındaki seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

    42. N Kolay nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

    METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı