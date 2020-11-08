Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştü. Görüşmede, bundan sonraki görüşmelerin ne şekilde yapılacağı değerlendirildi.
Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.
Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştü.