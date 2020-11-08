İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 30'un altına düşmesinin ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Mert'ten uyarı geldi. Dip sularına çökmüş olabilecek ağır metallerin ve bazı mikroorganizmaların sağlık sorunu oluşturabileceğine dikkat çeken Mert, "Barajların dip seviyesine yaklaşması şebeke sularının daha iyi denetlenmesini gerektirir. Eğer denetlenmez ise Hepatit A, kolera, şiddetli karın ağrısı ve ishalle karakterize bazı protozoon hastalıklarına neden olabilir" dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek 29.43 seviyesine indi. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Mert su seviyesi düşüşleri nedeniyle barajlarda bulunabilecek ağır metallerin bazı hastalıklara neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Gürkan Mert, "Kurak bir kış mevsimine giriyoruz. Baraj sularında oldukça azalmalar söz konusu. Bu da insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Barajlardaki dip sularının azalmasıyla, dip sularının içerisindeki ağır metaller sağlığımızı etkileyebiliyor. Şunu da biliyoruz, baraj suları bizim musluğumuzdan akan suyun evlerimizde kullandığımız içme suyu kalitesinde olması gerekiyor" diye konuştu.