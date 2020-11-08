Pazartesi günü Avusturya'da kanlı bir saldırı gerçekleştiren Kujtim FEJZULAI isimli DEAŞ üyesi teröristin, 18 Eylül 2018'da Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı ve 10 Ekim 2019'da Avusturya makamlarına terör örgütü ile ilgili ilişkisi bildirilerek sınır dışı edildiği ortaya çıktı.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim FEJZULAI isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim FEJZULAI polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.
Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte;
01.09.2018 günü Avusturya/Viyana'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yaptığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı,
Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 8, 2020
Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/hcmBzNlczj pic.twitter.com/6R9i8pWVws
19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği,
10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği,
Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.