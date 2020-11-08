Pazartesi günü Avusturya'da kanlı bir saldırı gerçekleştiren Kujtim FEJZULAI isimli DEAŞ üyesi teröristin, 18 Eylül 2018'da Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı ve 10 Ekim 2019'da Avusturya makamlarına terör örgütü ile ilgili ilişkisi bildirilerek sınır dışı edildiği ortaya çıktı.



İşte Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim FEJZULAI isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim FEJZULAI polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir.