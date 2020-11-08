Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.
Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplere yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur" dedi.