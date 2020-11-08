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    • 08.11.2020 16:40
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    Aliyev, ve 'ı kabul etti

    Son dakika haberi... , ve Milli 'ı kabul etti.

    Aliyev, Akar ve Çavuşoğlu'nu kabul etti!

    Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

    Kabulde, Ceyhun Bayramov, Zakir Hasanov ve Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

    MÜJDELİ HABER BUGÜN GELDİ

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplere yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Yenilmez ordu Azerbaycan ordusudur" dedi.

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    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti