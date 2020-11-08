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    • 08.11.2020 16:51
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    Milli duyurdu: Hudut hatlarında hepsi ele geçirildi

    Milli () sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hudut hatlarında gerçekleştirilen operasyonlar sonrası 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiğini duyurdu.

    MSB duyurdu: Hudut hatlarında...

    Milli , Hakkâri, ve hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde, 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde; 60 adet pompalı tüfek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdi" denildi.

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