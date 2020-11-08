Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde, 60 pompalı tüfek, 2 bin 500 av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetinde; 60 adet pompalı tüfek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği ve 13 bin 580 paket sigara ele geçirdi" denildi.
Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 60 adet pompalı tüfek, 2500 adet av tüfeği fişeği ve 13.580 paket sigara ele geçirdi.https://t.co/Gq42XxGwTP#MSB #TSK pic.twitter.com/yWQxvGwovg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2020