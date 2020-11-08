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    • 08.11.2020 13:33
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    Bingöl Karlıova'da korkutan !

    Az önce gelen son dakika haberine göre Bingöl'de bir meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.1 olduğu, merkez üssünün ise Karlıova olduğu ifade edildi. 'ün dışında , , gibi şehirlerde de hissedildi. Depremin şiddetini da 4.2 olarak açıkladı.

    Bingöl'de korkutan deprem!

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı () Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi. Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.

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    Haberler Güncel Bingöl Karlıova'da korkutan deprem!