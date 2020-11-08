Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi. Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.
Bingöl Karlıova'da korkutan deprem!
Az önce gelen son dakika haberine göre Bingöl'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4.1 olduğu, merkez üssünün ise Karlıova olduğu ifade edildi. Deprem Bingöl'ün dışında Erzurum, Elazığ, Erzincan gibi şehirlerde de hissedildi. Depremin şiddetini AFAD da 4.2 olarak açıkladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.