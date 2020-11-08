Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.22'de meydana geldi. Yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.