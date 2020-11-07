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    • 07.11.2020 15:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a 'ta yoğun ilgi

    Başkan partisinin il kongresi ve ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi. Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi.

    İHA
    Erdoğan'a o ilimizde yoğun ilgi

    Başkan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi.



    Kahramanmaraş havalimanına inen Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti.



    Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Başkan Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.



    Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.



    SİYAM İKİZLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi.

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