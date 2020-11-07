Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi.
Kahramanmaraş havalimanına inen Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Kahramanmaraş'ta. pic.twitter.com/sEsSZWtYco— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 7, 2020
Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Başkan Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.
Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.
SİYAM İKİZLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi.