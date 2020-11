Ünlü iş insanından skandal hareket! Önce eşini darbetti sonra polislerden şikayetçi oldu

İş adamı Suat Kaşıbeyaz'ın eşi S. Kaşıbeyaz, dün akşam İstinye Polis merkezine giderek eşinin araç içerisinde kendisini darp ettiğini söyleyerek karakola sığındı. Ekipler S.Kaşıbeyaz'ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Bu sırada hastaneye iş adamı Suat Kaşıbeyaz'da geldi. Alkollü olarak hastaneye girmeye çalışan ve küfürler eden Kaşıbeyaz'ı önce özel güvelikler durdurmaya çalıştı. Başaramayınca polisler müdehale etti, iddiaya göre etrafa saldırmaya başlayan Suat Kaşıbeyaz üzerini yırtıp hastane camına kafa attı. Ekipler, güçlükle sakinleştirdiği Kaşıbeyaz'ı karakola götürdü.

Karakolda ekiplerin polise mukavemetten işlem yaptığı, Kaşıbeyaz'da polislerden şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA EVE DE GELMESİN"

Öte yandan eşi S. Kaşıbeyaz'ın Suat Kaşıbeyaz'dan şikayetçi olmadığı ancak evine gelmesini istemediği öğrenildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; " Sarıyer İlçemizde 07 Kasım 2020 Cumartesi (bugün) saat 00.30 sıralarında Polis Merkezine müracaat eden (S.K.) adlı Müşteki kadın şahıs, seyahat halinde bulundukları araçta tartıştıkları eşi (A.S.K.) tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur.

Müştekiye sevk edildiği hastanede darp raporu alınmak üzere işlem yapıldığı sırada, hastaneye gelen aşırı alkollü durumdaki eşi (A.S.K.) isimli şahıs taşkınlık yapması nedeniyle hastane polisi tarafından uyarılmıştır. Şüpheli (A.S.K) yapılan uyarılara rağmen; görevli polis memurlarına küfretmek, mukavemette bulunmak, hastane acil girişindeki duvarlara yumruk ve kafa atmak suretiyle taşkınlıklarına devam etmiştir.Bu taşkınlıkları nedeniyle şüpheli şahıs (A.S.K.) yakalanmış, müşteki (S.K) alınan ifadesinde eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunmuştur.

Şüpheli (A.S.K.) hakkında; kasten yaralama, hakaret, görevli polis memurlarına mukavemet ve 6284 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili asılsız ve yanlı haber yayınlayan bazı basın yayın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." Denildi.