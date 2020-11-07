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    • 07.11.2020 13:39
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    SON DAKİKA: 'deki terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre 'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla ilgili bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişi tutuklandı.

    DHA
    Vezneciler'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü /'ya yönelik operasyon düzenledii. 28 Ekim'de eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


    6 KİŞİ TUTUKLANDI
    2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtilen 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü için adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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