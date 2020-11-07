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    • 07.11.2020 13:25
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    Başkanı 'tan Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına tepki

    Son dakika haberine göre Başkanı , Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır." dedi.

    Başkanı , Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, şunlarım kaydetti:

    "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.

    Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz"

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına tepki