Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi kentte de vaka sayılarının hızlı bir tırmanışa geçtiğini açıkladı. Tepe, "Özellikle son iki aydır durağan hatta düşüş eğiliminde olan vaka sayılarımız kasım ayı ile beraber hızla yükselmiştir. Bu yükseliş ilimiz merkez ve nerdeyse tüm ilçelerimizde kendini göstermiştir. Özellikle son bir iki günde nerdeyse ekim ayı ortalamasının iki katına yaklaşmış durumdayız. Havaların soğumasının da bu sürece ciddi anlamda olumsuz etki ettiği açıktır" diye konuştu.